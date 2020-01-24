Emily Online｜由揸Airbus轉落地揸巴士　李車長：fb分享揸巴士經驗　想年輕同事move on (19:30)

佢喺facebook話，有媒體託朋友或舊同事聯絡佢做訪問，希望佢鼓勵香港人，但佢唔接受訪問，不過就解釋因為見到一啲年輕同事仍然無法走出困境或有心理陰影，先決定將自己去九巴揸巴士嘅經歷喺fb分享，希望年輕嘅同事們、朋友們可以早啲面對現實move on。佢將巴士短片上載fb後，竟然喺兩日內被瘋傳，實屬意料之外。

如果問佢「Airbus captain轉做雙層巴士captain，如何鼓勵香港的年輕人？」、「為local pilot發聲？」，佢謙稱自問資歷有限，現在香港機場每日只有1500人出入境（正常是每日十多萬人），航空業目前嘅環境，其實真係唔需要講太多。Earnest話，進入港龍差不多19年，「非常感恩港龍給了我一個精彩的人生旅程，無論是飛行經驗、財富、機遇…老實講，那些年和我同時期入職的同事們可算是較幸運的一群。現在最大的問題只是不甘心too early to retire。」

佢透露，自己好喜歡看名人傳記，特別是企業家、運動員嘅傳記，「你會發覺，故事裏最精彩的部分，不是他們站在人生最高峰，最成功的時候，而是在他們最低谷的時期，如何面對，如何跌倒再爬起來…才是一本傳記的精華之處」，「今天，大家雖然都處於人生谷底，但這不是我們的錯，我們仍然是最優秀的一群飛機師！所謂『禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。』可能數十年後，驀然回首，大家人生最精彩的故事，就是今天！」

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