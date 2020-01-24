戴耀廷稱移民離港者「帶着使命離開」　人民日報批歪理「禍國亂港賊心不死」 (17:20)

戴耀廷：帶着使命離開（12月10日）

戴耀廷的文章指出，選擇離開香港移居外國的港人會成為一個獨特的流散族群，可稱為「流散的香港」，形容他們為「黃色香港的海外網絡」，對應留在香港本土的黃色香港。

《人民日報》評論批評，眼見《港區國安法》利劍高懸、各種陰謀紛紛破產，戴耀廷開始坐不住，主動為自己尋退路、鋪後路，在「離開香港」這個話題上大放厥詞，為反中亂港分子的逃竄百般開脫，一邊大打「苦情牌」，粉飾他們「仍是深愛着香港」、「為了香港的長遠未來才離開」；另一邊兜售「鬼主意」，號召港人「成為一個獨特的流散族群」、「建立黃色香港海外網絡點、線、面」。

評論揶揄，「可笑的是，那些棄保潛逃的犯罪分子，在異國他鄉做得最賣力的事，就是乞求『洋大人』制裁香港」；「不少自知罪孽深重的『攬炒派』，離開香港前做的最後一件事，就是向不明真相的支持者眾籌募捐」。

評論又認為，面對新型冠狀病毒疫情威脅，是香港市民齊心協力守護家園的緊要關頭，戴耀廷此時煽動港人「帶着使命離開」，本質上就是與反華勢力裏應外合、沆瀣一氣，目的是為了拉人入伙、騙人入坑；無論是英國國民（海外）護照（BNO）居留簽證計劃，還是美國眾議院的《香港人民自由與選擇法案》，這些所謂的「出路」，實則都是別有用心的陷阱。

《人民日報》「人民銳評」連結

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