新冠肺炎｜今增109確診42源頭不明　柴灣景翠苑居民須強制檢測 (16:40)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，柴灣景翠苑今日新增兩宗相關個案，涉及多一個單位，與早前錄得個案的單位是相同的垂直號碼，相差8層，累計共6個單位受影響，會發出強制檢測公告，曾於11月30日至12月19日身處景翠苑逾兩小時的人，必須於本月24日前檢測。

張竹君亦稱，會向麗晶花園6座居民發出第二次強制檢測公告，須於12月20至24日作第二次檢測。

以下為新增多人染疫的地點，衛生防護中心將會派樽：

．鑽石山富山邨富仁樓，涉3個不同坐向的單位，分別有2名、4名及2名家庭成員染疫，暫未找到源頭

．葵涌石籬（二）邨石榮樓，涉3個不同坐向的單位，其一單位屬跳舞群組，共4名患者

．藍田平田邨平誠樓，3個不同坐向的單位共有4名患者，其一單位涉2名患者

．旺角SKYPARK，涉3個單位共5名患者

．西營盤均益大廈第2期D座，涉3個單位共8名患者，其中一單位有6名家庭成員確診，其餘2個單位各1人確診

其他群組爆發個案：

．東頭（二）邨貴東樓增1宗確診，在檢疫中心發現，為已知單位的緊密接觸者

．將軍澳—藍田隧道地盤增1宗確診

．彩雲邨明麗樓增1宗確診，在檢疫中心發現，為已知單位的家人

．新蒲崗新時代工貿商業中心「Billy Sir音樂教室」增兩宗確診，為檢疫中心確診者

．歌舞群組增1宗確診

．沙田一田百貨增5宗確診

．將軍澳日出康城9期地盤群組增2宗個案

另外，今日疫情記者會上，有記者問及為何昨日（18日）衛生防護中心新聞官提醒不能使用「武肺（武漢肺炎）」一詞，並追問使用「武肺」一詞的後果。新聞官沒有正面回應，只是再次重覆世界衛生組織已將新冠病毒命名為「2019冠狀病毒病」，可簡稱為新冠肺炎，並指出新聞處已回應傳媒查詢。

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