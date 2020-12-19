網紅蘇淼淼家中遇劫　控搶劫三男還押涉接贓婦保釋明年2月再訊 (15:15)

地盤工人陳少達（39歲）、報稱無業的梁旭賢（39歲）、地產代理黎景安（39歲）被控兩項搶劫罪，涉及今年11月24日在深水埗「一號．西九龍」一個單位，搶劫蘇美欣及其外傭Baisto Benigna Neseo，分別涉款港幣1180.6萬及1萬元。

第四被告、家庭主婦李洋（31歲）為首被告的妻子，被控一項處理贓物罪，涉及保留屬於蘇美欣的三個手袋。

據悉，首兩名被告當日聯同一名在逃男子按單位門鐘，蘇淼淼的外傭開門，劫匪趁機衝入單位。劫匪一度持生果刀，並綁起蘇淼淼、其外傭及6個月大兒子，將屋內搜掠的物品放在一個行李箱後逃走。

據了解，首被告懷疑事前在「一號．西九龍」租用另一個單位監視蘇淼淼行蹤，警方在該單位找到爆竊用品及望遠鏡；第三被告涉租用一個迷你倉擺放贓物。警方亦於首被告及第四被告同居的寓所找到屬於蘇美欣的手袋。

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