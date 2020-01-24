兩月劫兩非法油站掠54萬元　5劫匪被捕　警：相信已瓦解有組織搶劫集團 (14:26)

邊界警區刑事總督察何曜沖表示，上月3日凌晨，4名戴口罩賊人乘坐兩輛電單車到落馬洲米埔隴村，持牛肉刀及懷疑電槍打劫一個非法油站，職員不敢反抗，交出公司所有現金及個人財物，總值41萬元。本周一（14日），4名戴面罩賊人持開山刀、斧頭、棒球棍及一支懷疑電槍，乘坐白色私家車打劫一個位於古洞路的非法油站，職員聽從指示交出13萬元財物。

警方經深入調查，懷疑兩宗案件與上周四（10日）深水埗一宗行使偽鈔案有關，事主在網上二手車平台賣車，賊人聲稱可用現金交收，事主不虞有詐，交易後始發現所有現金均為1000元偽鈔。警方過去兩日（17及18日）突擊搜查九龍及新界14個處所，拘捕涉案4男1女，年齡介乎28至42歲，報稱健身教練、的士司機、工廠工人及無業，全部朋友關係，女疑犯持雙程證，為其中一名男疑犯的女友。

行動中警方起回一輛用偽鈔購買、及後用作搶劫的白色私家車、一輛涉案電單車及兩套假牌，不排除更多人被捕，警方相信已瓦解一個有組織搶劫集團。何曜沖補充，兩個遇劫油站屬同一公司，油站第一次遇劫後搬往古洞路後再次遇劫，相信劫匪針對現金交收金額較高的油站，警方正循黑社會糾紛方向繼續調查。

商業罪案調查科高級督察鄧國軒稱，二手車交易時間為晚上，當時現場光線不足，事主交易前無清楚檢查鈔票真偽。檢獲的偽鈔質素低劣，無防偽特徵，序號一樣，相信由一張偽鈔複印出來。