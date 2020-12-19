3男涉向警察體育遊樂會擲汽油彈提堂　下周四再訊須還押 (15:31)

三名被告依次為售貨員徐君浩（23歲）、報稱無業的馬富善（22歲）及羅姓中四學生（16歲）。三人被控於今年12月1日在深水埗西洋菜北街430號警察體育遊樂會停車場，用火損壞屬於香港警務處的警察貨車。

控方指稱有鄰近市民目睹有人投擲汽油彈的過程。警方翻看閉路電視片段發現，三名被告先後離開住所，懷疑到旺角通菜街一大廈會合，並在屋頂製作汽油彈，之後到警察體育遊樂會外的後巷丟汽油彈。被告事後乘的士逃至馬鞍山更換衣物，又在便利店買飲品。

據了解，有被告在警誡下承認犯案，由警員帶到現場重組案情。警方亦在部分被告的家中，檢獲當日所穿的衣物。據悉，16歲第三被告另涉一宗在旺角投擲汽油彈的案件，涉在警方保釋下干犯本案。

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