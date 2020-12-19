康體業界：僅四分一從業員受惠政府抗疫資助　促放寬教練申請資格 (12:50)

李粵閩表示，疫情成為新常態，但康體業界失業，放無薪假、開工不足亦成為新常態；第599F章（《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》）下，體育處所被迫關閉逾百日，業界最少停工3個月，部分停工近一年，業界難以生存。

香港康樂體育專業人員總會要求，政府改善第四輪防疫抗疫基金申請資格，建議接受由本地或國際認可機構發出的教練證書、導師服務協議書、出糧紀錄等，證明教練工作及申請資格，再由基金向其提供一次過資助金。

該會又要求當疫情稍為緩和，政府應隨即考慮放寬開放體育及健身場所，稱業界已於早前簽署「健身行業防疫約章」，加強運動場所環境和設施消毒清潔、管控人流；又指出業界願意配合使用「安心出行」應用程式，以及自願做病毒檢測，確保不傳播病毒。

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