新冠肺炎｜陳肇始：密切接觸者送檢疫目標一日內完成　衛生署如缺人手「一定要出聲」 (11:45)

一名新型冠狀病毒確診者的六旬密切接觸者，在家等候送往檢疫期間倒斃家中。食物及衛生局長陳肇始今早（19日）在商台節目《政經星期六》承認，衛生署要加強整體協調，政府的目標仍是在一天內將密切接觸者送抵檢疫中心。政務司長張建宗在同一節目表示，昨晚（18日）與署方舉行緊急會議，已安排近九成密切接觸者入檢疫中心。
陳肇始指出，現在每天新增多宗新型冠狀病毒確診個案，加上近日有大型撤離行動，運送檢疫者的工作量大增，衛生署已立刻安排內部調配人手處理。昨日（18日）已盡快清掉手上的個案，餘下數十人是「較困難」的個案，今日會盡快處理。
陳肇始表示，她前日（17日）已請衛生署調配人手。對於有市民在家等候多時仍未送往檢疫，陳肇始稱已要求衛生署改善工作流程，例如什麼時候要請警方協助；現時除民安隊協助安排送人往檢疫外，消防處亦幫忙提供車輛，相信整體流程會較順暢。她促衛生署如面對人手短缺，「一定要出聲」，食衛局會向其他部門要求協助，又稱政務司長也承諾會調配人手協助。
張建宗：昨500人待檢疫近大部分已送入營
張建宗指出，昨日有500人等候送往檢疫，至昨傍晚有近九成已獲安排進入檢疫中心，今早也有約40多人被送往檢疫。他希望發出檢疫令後，24小時內能接觸待檢疫的人及安排入住檢疫中心，最遲也能在第二日完成。他又稱，昨晚與署方舉行緊急會議，如往後有大型撤離行動，醫管局、消防處、醫療輔助隊及香港聖約翰救護機構（St.John）會一起協助，相信能解決問題。
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