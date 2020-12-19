天氣｜寒冷天氣警告生效　天文台料明日最低氣溫12度 (16:30)

【16:30】冬季季候風正為廣東沿岸地區帶來乾燥的天氣。今日（19日）下午本港各區的相對濕度普遍下降至60%以下。
本港地區今晚及明日（20日）天氣預測，晚間部分時間多雲。天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度。明日大致天晴及乾燥，最高氣溫約17度，吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風。展望冬至（21日）早上寒冷，日夜溫差較大。下周中期雲量增多。
天文台今早錄12.5度入冬最低
【08:10】早上8時10分，天文台錄得氣溫12.6度，相對濕度69%。
天文台於早上5時15分發出寒冷天氣警告，天文台總部今早（19日）一度錄得12.5度低溫，是入冬以來最冷；上水、大埔、沙田等早上氣溫一度只得約10度。民政事務總署已在各區開放共18間臨時避寒中心。
預測今日本港部分時間有陽光及乾燥，早上天氣寒冷，日間最高氣溫約18度；吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。受冬季季候風影響，展望未來一兩日早上仍然寒冷，日夜溫差較大。星期二早上相當清涼。預料一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸，隨着季候風緩和，下周後期該區氣溫稍為回升。
保暖貼士：
秋冬養生：
保濕貼士：
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