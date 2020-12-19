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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:45)

本港周五（18日）新增70宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月12至18日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

好旺角購物中心

旺角街市

○深水埗區

新港城中心4期

長沙灣政府合署

V Walk

○觀塘區

啟田商場

大本型 和平飯店

秀茂坪商場 蘊莎餐廳

鯉魚門廣場 明星海鮮酒家

瑞和街市政大廈

豐利中心 大家樂

鱷魚恤中心 譽宴‧星海

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

土瓜灣市政大廈暨政府合署

黃埔天地家居庭（第12期）

紅磡市政大廈

○葵青區

葵興商場

○沙田區

沙角市場

碩門商場

恒安商場

港鐵烏溪沙站

富寶花園商場

新港城中心4期

希爾頓中心商場

○屯門

翠林花園商場 美味千餐廳

良景廣場

○元朗

鳳琴街18號 富都餐廳

○灣仔

時代廣場 千両

○中西區

無限極廣場 潮江春

中亞大樓 天樂餐廳

荷李活道200號 科記咖啡餐室

修打蘭街25號 炳記茶餐廳

加多近街45-55號 潮順記茶餐廳

○東區

北角政府合署

國都廣場 彩福喜宴

御景軒 金膳健康素食

英皇道979號 彩雲軒海鮮酒家

渣華道98號 功夫點心

○西貢區

新都城中心2期 一粥麵

將軍澳廣場

資料來源：衛生防護中心（截至12月18日）

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