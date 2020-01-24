警拘5人涉詐騙政府「本地口罩生產資助計劃」912萬元 (23:10)

政府3月推出「本地口罩生產資助計劃」，接受本地口罩生產商申請，生產商需要承諾每月至少生產200萬個口罩，以成本價售予政府，其餘只可作本地銷售。警方今日展開行動，拘捕3女2男，年齡介乎28至51歲，全為涉案公司董事，涉嫌在3月至11月期間，詐騙政府「本地口罩生產資助計劃」合共912萬元，警方亦搜查有關公司及口罩製造工場，檢獲電腦、現金、文件等，並凍結40萬元銀行資金。

負責計劃的商務及經濟發展局回應稱，由於警方已作出拘捕行動，現階段不便評論案件詳情。

被捕人3月成立口罩生產公司

同時扮演機器及原材料供應商

警方毒品調查科財富調查組根據情報，發現一名男子戶口有大量可疑交易，經調查後，發現他與其餘4名同黨，於3月成立新的口罩生產公司，並向政府申請本地口罩生產資助計劃，同時另成立3間公司，分別扮演製作口罩機器供應商、口罩原材料供應商及口罩分銷商，透過製造假單據誇大成本，以高於成本價向政府提供口罩，並以虛假送貨單，製造虛假本地口罩銷售假象，以符合政府要求，企圖獲得更多資助。

根據政府合約，該公司承諾每月生產300萬個口罩，政府每月會購買其中200萬個口罩，其餘則作本地銷售。政府一共向該公司購買了1000萬個口罩，並已支付首兩個月生產、共400萬個口罩，合共912萬元，即每個口罩2.28元。

部分「口罩分銷商」單據屬假

警方調查發現，該四間公司的董事，實為同一公司的僱主及員工。警方發現，所謂的「原材料公司」，根本無購入原材料的紀錄，銀行紀錄亦無該公司與口罩生產公司交易的紀錄。警方指出，所謂的「口罩分銷商」，部分單據及送貨單屬虛假，當中部分單據的日子，有關公司根本未成立，或未租用地方；部分送貨單據地址亦不完整。