新冠肺炎｜伊利沙伯醫院63歲確診者今午逃離病房 (21:52)

患者12月14日起入住隔離病房，今午約5時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已在樓梯逃去無蹤；病房職員立即通知醫院保安在院內搜索，惜未有發現。

患者高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，有佩戴外科口罩。資料顯示，他居於旺角花園街198號。

伊利沙伯醫院已報警求助，並已向衛生防護中心通報，亦已向醫院管理局總辦事處匯報。院方呼籲市民若發現該患者，通知警方或致電院方熱線電話3506 8944。

據了解，病人無明顯病徵亦無精神科病史，有關病房無鎖，靠護士和病房職員看守；該病人下午試圖離開病房，職員一度上前查問，病人隨即逃去。

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