新冠肺炎｜外國抵港者第19或20天再檢測　加拿大12月25日起列入指明地區 (21:13)

港府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求12月2日或之後從中國內地以外地區抵港的人，在完成14天檢疫後，於第19或20天再進行檢測。受檢者須於社區檢測中心接受檢測服務，名單見www.communitytest.gov.hk。
另外，港府就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），公布本月25日起將加拿大加入指明地區，抵港者起飛前72小時要作病毒核酸檢測。目前指明地區包括：孟加拉、比利時、厄瓜多爾、埃塞俄比亞、法國、德國、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、南非、土耳其、烏克蘭、英國及美國。
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