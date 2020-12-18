3警醫院虐打六旬漢判囚　官：天網恢恢　閉路電視「盡責」工作 (19:59)

辯方求情曾稱，首被告犯案源於當日被事主踢到後，從上司得知警方不會就此向事主採取行動，才「私了」事主；次被告因與首被告友好，看到此事亦因惹怒而犯案。陳官反駁稱，警員理應控制情緒，任何由警員執行的私刑必須嚴加阻嚇，並表示次被告對首被告而言並非好同事，因好同事理應用盡方法阻止事件發生，但次被告只是「火上加油」。

陳官稱，第三被告是事主「唯一的救命草」，但第三被告選擇袖手旁觀，形容他「在邪惡的場面中，麻木不仁地一走了之」，不但令事主繼續被虐，亦決定了3名被告的命運；若第三被告有履行職責，首、次被告及事主均「可獲救贖」。

陳官表示，3名被告的行為不但削弱警隊在公眾心中的名聲，更損害香港在國際社會的聲望，動搖所有人對警方以至法治的信任，故此必須判處即時監禁。基於次被告受網絡起底影響，以及第三被告沒有案底，陳官扣減兩人的刑期一個月。

兒：判刑無法彌補父心理創傷

協助事主的民主黨副主席林卓廷引述事主的兩名兒子指出，法庭的判刑無法彌補事主的心理創傷，需要尋求治療，會繼續對警務處長鄧炳強進行民事索償。林卓廷表示，事主一家至今從無收到警隊或3名被告的道歉信。

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