網紅蘇淼淼遭入屋行劫　警拘9人起回部分贓物 (18:18)

3名賊人上月24日潛入住宅，將蘇淼淼、其6個月大兒子及外傭綁起，再在屋內大肆搜掠，劫去一批名牌手表、手袋及首飾，她聲稱損失逾千萬元，警方則公布涉款逾360萬元。蘇淼淼其後公開涉案疑犯進入屋苑的閉路電視片段，懸紅200萬元緝兇，又質疑為何賊人持住戶證進入屋苑。

警方鎖定一個活躍行劫集團，昨日（17日）在屯門、元朗、黃大仙、石峽尾等7個住宅單位，拘捕5男4女，年齡30至61歲，包括一名30歲內地女子，他們報稱無業及裝修工人等，分別負責行劫、策劃及接贓等，部分人有犯案前科，部分人有黑社會背景，警方相信仍有一名負責行劫的事主在逃。

警方昨日在屯門一個迷你倉起回10多個手袋，以及部分屬於事主的信件，價值160萬元。警方今日（18日）出動逾60名警方搜查隊及機動部隊警員，將一名黑布蒙頭的被捕人押到荃錦公路近光板田村路邊山坡，按被捕人提供的資料起回一個藏有贓物的紅色行李箱，有待點算金額。

深水埗警區重案組第三隊督察朱家怡表示，行劫集團「有組織、有預謀」，估計已組織超過一個月，被捕人不認識事主，不排除因事主在網上高調炫耀財物，引起賊人注意，提醒市民「財不可以露眼」。至於賊人如何取得屋苑住戶證，警方稱仍在調查中。