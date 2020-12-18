新冠疫苗｜機管局：疫苗抵港後運到冷凍庫或直接發貨　流程最快1小時 (19:38)

港府早前公布達成或即將達成3種新冠疫苗的採購協議，當中德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗，需要在攝氏零下70度環境儲存。機管局發言人表示，藥廠會有相應溫度儲存包裝，毋須放在零下70度環境，到港後將會在停機坪以能預設溫度至零下20度到20度的冷凍拖卡，運到專用冷凍庫暫存或直接發貨，全個流程最快1小時內完成。機管局預計，每個拖卡能放15至30萬劑疫苗。
國泰航空貨運服務總經理劉爾修指出，國泰除已有20架貨機機隊，年初至今有5000架客運機改為貨機。他又指出，疫苗運輸落貨可分為以溫控集裝箱（可理解為航空雪櫃）儲存並運輸，或以冷凍拖卡運輸。溫控集控箱能上機，一箱可放15萬至17萬劑疫苗。另外，需特別冷藏的疫苗，如德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗，則會有特別包裝，視乎情況決定運輸細節。
劉爾修補充，視乎政府安排，能一次過以半包機形式運100萬劑疫苗，也可分幾次小批運送。目前國泰已和港府、衛生署及機管局成立小組討論疫苗到香港的物流。
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