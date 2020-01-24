33歲男非法集結經律政司上訴改判囚7個月　判辭：原審裁判官犯原則性錯誤 (18:18)

負責撰寫判辭的法官潘敏琦指出，被告庾家駒（33歲）一方早前稱，被告離開大會堂時已知悉「開唔到車出去」，認為被告不知道夏慤道有集會的說法不切實際，被告亦不可能不知道集會大規模堵塞行車線屬非法。

潘官表示，身穿黑色上衣和手持雨傘等裝束可屬中性證供，但法庭判刑時可用以決定該人是否有預謀犯案，形容當日多名示威者打開雨傘，以及採用「黑群（black bloc）」戰術，裁定原審裁判官接納被告只是路過的說法武斷，被告受情緒高漲的示威者影響而搬鐵馬的說法亦缺乏證供支持。

潘官又稱，原審裁判官不應側重被告身處龍和道，而硬生生地分割夏慤道的暴力非法集結。她另同意律政司一方所說，本案不止是阻礙警員般簡單，而是以本港行政機關的總部為目標，正面挑戰政府的管治，認為非法集結的目標建築物同樣是判刑時考慮的重要情節之一。

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