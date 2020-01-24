33歲男非法集結經律政司上訴改判囚7個月　判辭：原審裁判官犯原則性錯誤 (18:18)

去年因反修例引起的6．12衝突，33歲公司董事助理涉在金鐘政府總部外搬動一個鐵馬至行車路，其後被捕。他早前承認一項非法集結罪，判囚14天。律政司向上訴庭提出上訴，上訴庭早前認為刑期明顯過輕，改判囚7個月。上訴庭今（18日）頒下判辭指出，當日警方與示威者的人數懸殊，擾攘的局面「沸沸騰騰，叫囂不絕」，「隨時有一觸即發，一發不可收拾的危機」，形容被告的作為「火上加油」，認為原審裁判官只考慮被告的自身行為，完全無視當時的激昂情況隨時被進一步挑動，引致人命傷亡和財物破壞的局面，犯下原則性錯誤。
負責撰寫判辭的法官潘敏琦指出，被告庾家駒（33歲）一方早前稱，被告離開大會堂時已知悉「開唔到車出去」，認為被告不知道夏慤道有集會的說法不切實際，被告亦不可能不知道集會大規模堵塞行車線屬非法。
潘官表示，身穿黑色上衣和手持雨傘等裝束可屬中性證供，但法庭判刑時可用以決定該人是否有預謀犯案，形容當日多名示威者打開雨傘，以及採用「黑群（black bloc）」戰術，裁定原審裁判官接納被告只是路過的說法武斷，被告受情緒高漲的示威者影響而搬鐵馬的說法亦缺乏證供支持。
潘官又稱，原審裁判官不應側重被告身處龍和道，而硬生生地分割夏慤道的暴力非法集結。她另同意律政司一方所說，本案不止是阻礙警員般簡單，而是以本港行政機關的總部為目標，正面挑戰政府的管治，認為非法集結的目標建築物同樣是判刑時考慮的重要情節之一。
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