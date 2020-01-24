新冠肺炎｜4美容院涉停業令下違規接受預約　袁海文：不應讓其領取第四輪抗疫基金資助 (16:28)

政府早前因應第四波新型冠狀病毒疫情，宣布美容院、按摩院及健身中心等停業兩周至12月23日。香港美容監察召集人、民主黨深水埗區議員袁海文的團隊，本月11至17日以神秘顧客方式嘗試在13間提供美容服務的處所作三輪調查，發現4間涉違規接受預約及聲稱可提供服務，更有美容院職員稱「本身是診所，所以正常營業」。袁海文斥執法部門執法不力，對守法關閉的美容院不公平，促相關部門嚴正執法。
袁海文播放多段其團隊人員預約瘦面、去眼袋等療程的錄音，成功在4間美容院預約；即使主動問及在停業令下是否仍營業，對方員工回答「我哋唔係美容，係醫療機構」、「我哋係整形外科診所，我哋係有限度（服務）」，亦有店員指出「過來做檢測係無問題……24號醫生返工再來做（療程）」。
袁海文指出，法律公告列明，美容院意指為美容目的而對身體任何部分進行的化學、機械或發放能量的程序，包括非醫學目的而進行、涉及穿刺皮膚的美容程序；而根據第599章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）》，現時美容院理應關閉。他形容該4間美容院無視法規、明知故犯，今早（18日）已將有關資料交予食物及衛生局，認為不應讓這些違規的美容院領取第四輪防疫抗疫基金資助。
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