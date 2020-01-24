新冠肺炎｜4美容院涉停業令下違規接受預約　袁海文：不應讓其領取第四輪抗疫基金資助 (16:28)

袁海文播放多段其團隊人員預約瘦面、去眼袋等療程的錄音，成功在4間美容院預約；即使主動問及在停業令下是否仍營業，對方員工回答「我哋唔係美容，係醫療機構」、「我哋係整形外科診所，我哋係有限度（服務）」，亦有店員指出「過來做檢測係無問題……24號醫生返工再來做（療程）」。

袁海文指出，法律公告列明，美容院意指為美容目的而對身體任何部分進行的化學、機械或發放能量的程序，包括非醫學目的而進行、涉及穿刺皮膚的美容程序；而根據第599章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）》，現時美容院理應關閉。他形容該4間美容院無視法規、明知故犯，今早（18日）已將有關資料交予食物及衛生局，認為不應讓這些違規的美容院領取第四輪防疫抗疫基金資助。

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