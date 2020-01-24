7旅行社涉以親友資料誇大員工人數　圖訛騙抗疫基金　62人涉串謀詐騙被捕 (16:14)

新型冠狀病毒疫情令各行業陷入寒冬，政府推出多輪「防疫抗疫基金」提供補助，但有騙徒乘機企圖訛騙款項。警方發現，有7間本地小型旅行社，有關公司董事涉嫌利用親友個人資料，誇大虛報員工人數，企圖騙取284萬元津貼。旅遊代理商註冊處在9月發現有不尋常的情況，沒有批出款項，並轉介警方跟進，最終拘捕62人涉嫌串謀詐騙。被捕人當中包括19歲學生及家庭主婦等，他們涉嫌知情下，向有關公司董事提交個人資料。
7旅行社大幅增聘員工不尋常
灣仔警區刑事總督察何兆東表示，騙徒涉嫌詐騙政府第二輪防疫抗疫基金下針對旅遊代理商及從業員的支援計劃。他說，警方發現有7間旅行社不尋常地大幅增聘員工，遂展開「鼓浪行動」，最終拘捕30男32女，被捕人年齡介乎19至62歲，包括學生、家庭主婦、廚師、建築工人、無業、退休的人等，有8人是旅行社公司董事。
灣仔警區刑事調查隊第一隊（支援）督察盧偉德稱，有關防疫抗疫基金計劃於4月18日接受申請，旅遊代理商註冊處會根據申請表格、員工人數表格、有關公司3月31日的員工人數、強積金供款、稅單等，決定是否批出津貼。警方調查的7間小型旅行社，根據他們的周年報表及續牌申請，員工人數僅2至5人，但他們的申請表格卻填寫有11至20名員工，懷疑他們虛報員工人數。
利用假合約、糧單、強積金單據等虛假文件
盧偉德表示，警方發現有人涉嫌利用虛假文件，包括虛假僱傭合約、糧單、強積金單據，有糧單的簽發日期更是在申請補助之後簽發。他說，有關「員工」根本不知道這些合約存在，有人甚至無聽過公司名、不曾參與工作、無收取或只收過小量薪金。
灣仔警區情報組高級督察鄧伊娜指出，有關公司董事，涉嫌利用家人、朋友等個人資料申請基金，被招攬的親友在知情下提供資料，惟大部分人都不在有關公司工作，或只是自由工作者，公司董事卻報稱他們是全職工作。所有被保人獲准保釋，警方正等候法律意見。何兆東指出，政府審批防疫抗疫基金有嚴格把關，呼籲切勿因一時貪念騙取資助。