今年25宗奪命工業意外多去年3宗　工權會：地盤或因疫情趕工 (14:19)

總幹事蕭倩文表示，7月14至23日期間，10天內發生4宗致命工業意外；12月7至14日期間發生5宗致命工業意外，兩段時間正值第三及第四波新型冠狀病毒疫情爆發，工權會質疑有地盤因擔心疫情爆發被迫停工，故追趕進度導致意外頻生；有致命個案的家屬曾反映，死者生前每日工作逾10個小時，亦有工人反映需經常加班，甚至每月工作28天。

蕭倩文指出，疫情下勞工處突擊巡查地盤次數減少，人員較多巡查大型地盤或政府地盤。她批評，不少地盤風險評估不足、安全設備不足、施工流程不當，呼籲政府勒令全港地盤暫時停工，讓業界檢視施工安全。

報告亦提到，截至上周三（9日），勞工處正跟進257宗懷疑因工感染新冠肺炎的僱員補償個案，其中僅18宗的僱主確認承擔賠償責任。工權會幹事謝欣然稱，不少僱員懷疑因工染疫，只會以普通累積病假方式向僱主索取病假五分之四薪金，但如個案屬工傷，按僱員補償條例除可獲病假期間的五分之四薪金，亦可報銷醫療費及有機會得到額外補償。