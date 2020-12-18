岳衣男拒捕罪上訴被駁回　繼續服刑 (15:04)

法官張慧玲在判辭中指出，她多次觀看涉案片段後，不認同上訴一方指裁判官無充分考慮其頭部傷勢，便全盤接納作供的4名警員是誠實可靠的證人。她稱片段中未有顯示警員曾揮棍擊打上訴人的頭部，雖然醫療報告指出上訴人的頭部有一個長5厘米的線形裂傷，但傷口本身不能顯示如何受傷，亦無證據證明該傷勢與被警棍擊打脗合。

法官續稱，裁判官有權在考慮所有證據後接納警員證供，即頭部傷勢亦非因被警棍擊打而造成。法官又提到，上訴方在原審時已經質疑警員使用不當武力，但辯方當時沒有向任何警員指出上訴人遭警棍擊打頭部受傷，反而在上訴時才提出，前後的立場不同，是有不公平的情況。

就上訴方質疑裁判官在沒有證據基礎下猜測傷勢由上訴人自己造成，法官認為上訴人的確作出非常激烈的抗拒，他曾不止一次跌倒，當時情況混亂，警員未能道出他如何受傷是可以理解，而裁判官判斷上訴人是在混亂中令自己頭破血流，屬合理推斷，並非猜測，總結拒捕的定罪並無不妥之處。

上訴人為陳以晉，早前承認襲擊督察馬智聖及管有一支伸縮鋁棒，但否認抗拒警員莫淯麟，受審後於今年6月底被裁定罪成。其代表律師早前透露，若上訴不成功，陳以晉將於12月31日刑滿出獄。