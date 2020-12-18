3巴籍漢售鑽石贓物認罪　囚3年至3年45日 (15:47)

3名被告均為巴基斯坦籍，依次為Nayab Amin、Adil Akbar及Akram Muhammad。他們原先為在港申請酷刑聲請的免遣返者，犯案後一直還押，現在已經服刑完畢，將根據遣送離境令被遣送。

法官判刑指出，被告曾向臥底探員透露，是他們的朋友冒生命危險搶走贓物，顯示他們與搶劫案有密切關係，考慮到事主的傷勢及財物價值，以及3人持「行街紙」期間犯案，最終判處第一及第二被告監禁3年，第三被告監禁3年45日。

案情指出，事主為一名從事鑽石批發的商人，他在2016年3月18日將總值約20萬美元的鑽石放在肩包，前往與買家相見前，在紅磡街頭突遭人從後扑頭並襲擊身體各處，賊人搶走肩包逃走。一個多月後警方派員假扮買家，與3名被告見面，3名被告展示鑽石，聲稱是早前搶劫案的贓物，警方最終在交收時拘捕3人。

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