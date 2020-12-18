周梓樂死因庭｜庭上首用VR技術模擬尚德停車場環境 (14:10)

死因庭今早移師至西九龍法院大樓另一層的會議室續審。庭上所見，前方設有約兩米高、4米闊的VR熒幕及地台，家屬、陪審員及律師等坐在兩旁座位。

本案專家證人、政府化驗所高級化驗師鄭郁棋供稱，他參與過不少事件調查工作，包括2010年菲律賓人質事件及2012年南丫海難。至於本案，鄭郁棋表示他兩度到肇事停車場視察，「想勘查梓樂同學最後瞓低嘅位置」，亦有量度行人路矮牆及分析閉路電視片段等。

鄭郁棋表示，他採用兩種方法記錄停車場環境，包括點雲技術（point-cloud），即以三維雷射掃描近1000個坐標，以一比一方式勾畫現場；用家戴上立體眼鏡後，可以在VR熒幕以不同角度遊走，如同親歷其境，缺點是電腦配色「好似遊戲機咁」稍欠真實。另一個方法是以360錄像機拍片，片段更接近真實環境，但用家無法自行掌控角度。

鄭郁棋透露，他今年4月首度到停車場勘查，發現市民在周梓樂墮樓處放下不少悼念物品，或會影響重組環境，後來領展移走悼念物品及重新為牆壁掃上油漆，他今年9月再到停車場記錄。

聆訊本月28日續，鄭郁棋繼續作供，屆時將播放周梓樂在多條閉路電視的行蹤，片段亦會標記在停車場出現的人。

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