5指定檢疫酒店提早今起供海外抵港者入住檢疫 (13:20)

【13:20更新】政府指定36間檢疫酒店中的其中5間，包括香港荃灣帝盛酒店、香港灣仔帝盛酒店、富豪東方酒店、君怡酒店及九龍酒店，今日（18日）起供海外抵港者入住檢疫14日，其餘31間則維持下周一（21日）以指定酒店模式營運。
本報記者今早到位於尖沙嘴的君怡酒店，該酒店正門及停車場入口，均有職員身穿防疫衣物駐守。有職員指出，今日不會有海外抵港者辦理入住手續。
由美國抵港的張女士剛於君怡酒店完成14天檢疫，稱14天房價約6300元，酒店房間及食物供應均佳，惟表示「困住14天，有咩好呀？」她隨後乘坐家人的私家車離開。根據政府「指定檢疫酒店」的相關網頁，君怡酒店每房單人非套房房價為每晚880元，14日檢疫房價共12,320元。
而在尖沙嘴的九龍酒店，一輛接載海外抵港者的政府專車約下午12時半抵達，車上約有10人。其中昨日由英國抵港的葉小姐表示，昨晚（17日）抵港後到華逸酒店等候檢測結果，今早再由華逸酒店乘專車到九龍酒店。她稱原本預訂了另一間酒店，但該酒店被政府徵用作隔離酒店，因此她獲安排入住九龍酒店。
有九龍酒店職員表示，今日只有一班政府專車接載海外抵港者到酒店檢疫。
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