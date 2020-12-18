社工劉家棟阻差定罪上訴　押後至明年2月23日裁決 (14:51)

劉家棟（現年24歲）被控去年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近阻礙警員陳沛杰執行職務。時任署理主任裁判官蘇文隆經審訊後，裁定劉家棟罪名成立，判監一年，同時拒絕其保釋等候上訴的申請。劉家棟6日後向高院取得保釋，並就定罪和判刑提出上訴。案件今由法官黃崇厚審理。

上訴方：涉事警繞過劉家棟續推進

代表劉家棟的資深大律師彭耀鴻表示，劉家棟一直舉高雙手和手持社工證件，以謙卑態度勸喻警方，以避免暴力事件發生，「（劉）一路退一路鞠躬，一直講『退緊』……並非要求，而係懇求警方畀後面啲人退」，涉事警員其後亦只是繞過他，繼續向前推進，籲法庭從常理考慮有關行為是否構成阻撓，有關條例的立法原意又是否為懲罰該些行為。

黃官表示，警方負責主導執法方式，被告的行為的確構成阻礙，「只係係咪到犯法程度」。上訴方認為，警方當日沒正當執行職務、劉家棟當時真誠相信警方沒正當執行職務，或他有意避免他人受傷和緩和事件，均屬本案的合法辯解。

答辯方：劉家棟站在警推進位置 有意阻礙

答辯方形容，劉家棟當時站在警方推進的位置，其後更進入警方的陣勢內，故警方只可將他制服，認為劉家棟有意拖慢和阻礙警方推進。

答辯方認為，上訴方忽略警方除有責任驅散，亦有責任拘捕犯案者，劉家棟的所有理由均不能視為合法辯解，又認為法庭可採納前香港眾志秘書長黃之鋒2014年涉非法集結的案例。上訴方回應稱，劉家棟在本案沒參與非法集結，籲法庭不要參考相關判刑原則，而黃之鋒即使被指積極參與非法集結，上訴庭亦只判他監禁6個月，認為本案的刑期過重。