新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:37)

本港周四（17日）新增96宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月11至17日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○深水埗區
長沙灣政府合署
V Walk
○觀塘區
安達商場
啟田商場
大本型 和平飯店
裕民中心 名門讌客
秀茂坪商場 蘊莎餐廳
鯉魚門廣場 明星海鮮酒家
瑞和街市政大廈
豐利中心 大家樂
鱷魚恤中心 譽宴‧星海
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
大成街街市
牛池灣街市
○九龍城
繽紛購物城
土瓜灣市政大廈暨政府合署
紅磡市政大廈
○葵青區
葵興商場
○沙田區
碩門商場
恒安商場
禾輋廣場 樂天廚房
新港城中心4期
希爾頓中心商場
沙角市場
港鐵烏溪沙站
富寶花園商場
○荃灣區
愉景新城
○屯門區
新墟街市
翠林花園商場 美味千餐廳
○灣仔
時代廣場 千両
○中西區
上環街市及熟食中心
荷李活道200號 科記咖啡餐室
修打蘭街25號 炳記茶餐廳
無限極廣場 潮江春
加多近街45-55號 潮順記茶餐廳
○東區
國都廣場 彩福喜宴
英皇道979號 彩雲軒海鮮酒家
渣華道98號 功夫點心
○西貢區
新都城中心2期 一粥麪
資料來源：衛生防護中心（截至12月17日）
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