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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:37)

本港周四（17日）新增96新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月11至17日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○深水埗區

長沙灣政府合署

V Walk

○觀塘區

安達商場

啟田商場

大本型 和平飯店

裕民中心 名門讌客

秀茂坪商場 蘊莎餐廳

鯉魚門廣場 明星海鮮酒家

瑞和街市政大廈

豐利中心 大家樂

鱷魚恤中心 譽宴‧星海

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

大成街街市

牛池灣街市

○九龍城

繽紛購物城

土瓜灣市政大廈暨政府合署

紅磡市政大廈

○葵青區

葵興商場

○沙田區

碩門商場

恒安商場

禾輋廣場 樂天廚房

新港城中心4期

希爾頓中心商場

沙角市場

港鐵烏溪沙站

富寶花園商場

○荃灣區

愉景新城

○屯門

新墟街市

翠林花園商場 美味千餐廳

○灣仔

時代廣場 千両

○中西區

上環街市及熟食中心

荷李活道200號 科記咖啡餐室

修打蘭街25號 炳記茶餐廳

無限極廣場 潮江春

加多近街45-55號 潮順記茶餐廳

○東區

國都廣場 彩福喜宴

英皇道979號 彩雲軒海鮮酒家

渣華道98號 功夫點心

○西貢區

新都城中心2期 一粥麪

資料來源：衛生防護中心（截至12月17日）

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