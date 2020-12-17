胡志偉朱凱廸等涉組織參與未經批准集結　准保釋須交旅行證件 (21:31)

8名被告依次為陳皓桓（24歲）、曾健成（64歲）、徐子見（53歲）、胡志偉（58歲）、陳榮泰（56歲）、朱凱廸（43歲）、梁國雄（64歲）和鄧世禮（58歲）。前5人被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪名；另外除曾健成和陳榮泰外，其餘6人被控一項舉行或組織一個未經批准集結，及一項明知而參與未經批准集結罪。

控方申請將案件押後，以待轉介區域法院審訊的文件。羅官批准案件押後及8名被告以原有1000元現金保釋外出，但新增限制被告不准離港，並下令他們交出所有旅行證件、以及每周到警署報到等保釋條件。

對於控方向被告增加不准離港條件，陳皓桓在庭外表示「講咗好多次唔會走」，又稱自己原計劃明年3月到外國參加聯合國人權理事會會議，批評控方以個別案件剝奪其自由。

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