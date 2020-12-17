新冠肺炎｜明麗樓居民稱廁所一直傳異味　曾向管理處投訴惟未見改善 (20:53)

牛池灣彩雲邨明麗樓累計10人確診新型冠狀病毒，33及34室單位居民須撤離檢疫。明麗樓旁邊的臨時檢測車繼續運作，排隊人流較昨日（16日）疏落。有明麗樓居民稱，遷入3年來，廁所渠管一直傳出異味，形容疫情「一波一波咁嚟，根本都無安心過」；有數天前曾在明麗樓天台工作的工人感「高危」，今日（17日）特意到檢測車採樣。
明麗樓居民陳先生下午4時許趁輪候人數較少到場採樣，希望「令自己放心」。他稱，遷入明麗樓3年，廁所渠管老舊、駁口生鏽，一直都有傳出異味，「上面一沖水就好大臭味傳出來」，曾向大廈管理處投訴，但情況一直未見改善。他稱，現時為「非常時期，大家都人心惶惶」，但沒有其他地方可以暫住避疫，形容疫情「一波一波咁嚟，根本都無安心過」。
李先生周日（13日）曾在明麗樓天台工作，他表示工作期間未有聞到異味，但認為天台「高危」，染疫風險較大，所以特意回到彩雲邨進行檢測，認為採樣過程暢順。他指出，天台喉管多，自己感到擔心，但唯一可以自保方法就是佩戴口罩及勤消毒雙手。
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