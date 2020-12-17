周梓樂死因庭｜法醫：無迹象顯示周梓樂墮地前遇襲　手掌有傷不常見 (20:00)

郭嘉琪在報告表示，周梓樂看起來死於「頭部受傷」，因為頭骨骨折是可致命傷害，背後有兩種可能性，包括頭部撞到堅硬表面，或者鈍器衝擊所致。

郭嘉琪在庭上解釋，周梓樂的情況似是「移動中的頭部擊中硬物」，因為傷勢集中在右邊頭部及盆骨，相信他當日右傾墮地，而且沒有迹象顯示他墮地前曾經遇襲。對於周梓樂的手掌有傷，郭嘉琪則稱傷勢在高處墮下的事件不算常見。

本案專家證人、資深法醫馬宣立供稱，他受周梓樂父母委託，觀察解剖過程。馬宣立表示，大致同意郭嘉琪的看法，至於周梓樂會否在墮下前遇襲，他稱假如有人以磚頭施襲，或可造成頭部同一位置骨折，「但要好巧合先製造到」，亦要有計劃配合。

針對周梓樂的手心有傷疤，馬宣立認同情況較罕見，因為墮樓者伸手遮擋身體時，一般會弄傷手指而非手掌。另有陪審員問到，為何周梓樂的頭部及盆骨最先落地，沒有本能地以手腳保護自己？馬宣立表示，如果周梓樂的手腳先著地，或許不會致死，「有時好唔好彩，跌嘅姿勢好awkward，就會變成咁嘅下場」。

聆訊明（18日）續。

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