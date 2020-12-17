于文鳳一方：周星馳于文鳳是情侶兼商業伙伴 (19:35)

袁國強指出，于文鳳以月薪2萬元在周星馳的公司任職財務顧問，正因為他們既是情人、又有商業的關係；若沒有分成協議的存在，于文鳳不會多年來一直無間斷索取分成。雖然周星馳有錢、有名氣，身邊不缺乏中介人，但于文鳳角色獨特，因她清楚了解周星馳的資金狀況及公司的業務發展，繼而為他提供投資買賣的建議。

周星馳一方質疑，于文鳳在物業未售出前稱「等錢洗」索佣，不合商業協議原則，袁國強反駁稱倘若于文鳳真的缺錢，大可直接用女友身分問周星馳拿錢，根本毋須提及協議獲取金錢。法官聽畢雙方陳辭後，表示下周初會有裁決。

周星馳遭于文鳳追逾7000萬佣金

周星馳一方結案陳辭：佣金分成協議屬周星馳饋贈 沒法律效力（2020年12月17日）

周星馳助手：于文鳳主動提收工資 周星馳同意付月薪2萬元（2020年11月30日）

周星馳作供：不記得曾抵押「天比高」換貸款 物業投資決定係我自己主意 (2020年11月27日)

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