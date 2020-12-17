3南亞漢認紅磡街頭搶劫　還押明年3月判 (20:15)

首案發生於前年9月21日，案情指稱當日有兩名珠寶店職員到銀行存錢，他們走到鶴園東街與紅磡道交界時，忽然有人出現割傷他們的腳，印度裔被告Sahil Kumar跟尼泊爾籍被告Limbu Binod出現搶走兩人背包，內有74萬美元、36萬港元及5張支票，總值約650萬港元。3人得手後逃脫，失款至今未能起回。

首案的被告Sahil Kumar另涉第二宗案件，他與另一名印度裔男子Sanjeev Kumar承認一項搶劫罪。案情透露，去年5月2日，事主前往紅磡德民街一間找換店提取400萬港元，並放入背包，兩名被告突然出現用刀指嚇他，搶走背包逃去。事主大叫「搶劫」，有附近店舖的員工協助搶回背囊，其後兩人再遇上休班警員即被當場拘捕。

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