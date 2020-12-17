申訴署：滲水辦個案積壓問題嚴重　七成個案調查需90日以上 (17:45)

調查主任鄧詠心表示，直至今年6月，滲水辦有23,403宗未完成個案，其中8437宗是2019年之前接獲。在2019年，有30,910宗個案完成行動，但當中僅8605宗已完成調查。趙慧賢認為，滲水辦應該積極清理積壓個案，如有需要，政府應增撥資源。趙慧賢表示，滲水辦屆時處理複雜個案需時較長，尤其處理不合作個案更耗費時間，每宗處理時間不盡相同。鄧詠心表示滲水辦應該根據經驗制訂個案管理策略。

另外，公署亦批評滲水辦較少用新科技作測試方式，滲水辦在2018及2019年揀選8個地區為試點地區，運用新技術測試，找出滲水源頭，新方法成功率達77%，比傳統色水測試成功率的45%高。公署建議滲水辦積極考慮在更多地區運用新科技。

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