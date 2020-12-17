3月大女嬰窒息亡父認誤殺囚4年10月　官批行為愚蠢不負責任 (17:16)

40歲無業漢兩年前因不滿20歲妻子離家，遂獨留3個月大的女兒在家37小時，以「嚇下」對方。直至妻子回家後，女兒已因窒息死亡。陪審團早前裁定女嬰父親謀殺罪不成立，但嚴重疏忽誤殺罪成。高等法院法官今（17日）形容本案屬悲劇，批評被告的行為愚蠢和不負責任，法庭需向育有年幼子女的家長發出清晰信息，判處被告監禁4年10個月。
辯方求情時表示，被告張應輝（現年42歲）當時誤以為妻子翌日將回家照顧女兒張嘉雯（終年3個月），假如情況如他所願發生，相信女嬰不會死亡，被告亦對事件深感後悔，案件未開審前已願意承認誤殺罪。
辯方形容，被告並不暴力、易怒和卑鄙，今次的行為與其性格不符，每個人亦值得擁有一次機會，籲法庭考慮讓一直還押的被告即時獲釋，與家人共度聖誕。
法官杜麗冰表示，本案屬家庭悲劇，相信被告疼愛女兒，惟其妻子年紀輕，更不幸地患上輕微產後憂鬱症，需不時離家放鬆，接受被告有悔意，當日的行為亦與其性格不符，形容無論法庭判刑如何，女嬰死亡一事將伴隨被告一生。
杜官批評，被告的行為愚蠢和不負責任，形容他當時已經40歲，理應知道有關行為會引致嚴重後果。杜官又稱，法庭有需要向育有年幼子女的家長發出信息，他們有責任照顧子女，不應將子女獨留家中，遂將量刑起點定為7年，但考慮到被告開審前已承認誤殺罪，最終判被告入獄4年10個月。
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