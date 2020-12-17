3月大女嬰窒息亡父認誤殺囚4年10月　官批行為愚蠢不負責任 (17:16)

辯方求情時表示，被告張應輝（現年42歲）當時誤以為妻子翌日將回家照顧女兒張嘉雯（終年3個月），假如情況如他所願發生，相信女嬰不會死亡，被告亦對事件深感後悔，案件未開審前已願意承認誤殺罪。

辯方形容，被告並不暴力、易怒和卑鄙，今次的行為與其性格不符，每個人亦值得擁有一次機會，籲法庭考慮讓一直還押的被告即時獲釋，與家人共度聖誕。

法官杜麗冰表示，本案屬家庭悲劇，相信被告疼愛女兒，惟其妻子年紀輕，更不幸地患上輕微產後憂鬱症，需不時離家放鬆，接受被告有悔意，當日的行為亦與其性格不符，形容無論法庭判刑如何，女嬰死亡一事將伴隨被告一生。

杜官批評，被告的行為愚蠢和不負責任，形容他當時已經40歲，理應知道有關行為會引致嚴重後果。杜官又稱，法庭有需要向育有年幼子女的家長發出信息，他們有責任照顧子女，不應將子女獨留家中，遂將量刑起點定為7年，但考慮到被告開審前已承認誤殺罪，最終判被告入獄4年10個月。

相關報道：

父枕頭被鋪焗死3月大女嬰 陪審團一致裁誤殺罪成（2020年12月10日）

法醫：被枕重量更可能致女嬰窒息 非人為施壓造成（2020年12月8日）

父否認為罰妻子焗死女嬰（2020年12月8日）

法醫料女嬰於父離家17至32小時間死亡（2020年12月3日）

被告稱離家往內地欲嚇妻 聞女兒亡感「玩大咗」（2020年12月2日）