新冠肺炎｜今增96確診26源頭不明　中環Glow Spa & Salon顧客確診 (16:49)

食物及衛生局副局長徐德義表示，12月3至9日，本港錄得680宗確診個案，當中30%為源頭不明；12月10至16日錄得624宗確診個案，源頭不明個案佔37%，而無病徵患者則佔23%。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中環威靈頓街1號荊威廣場8樓Glow Spa & Salon Hong Kong有顧客確診，早前已有4名職員確診，其他30多名工作人員已接受檢疫，故曾於12月8日至今曾到該處者需作強制檢測，如於12月13至17日曾作檢測者則被視作完成檢測。

其他群組爆發個案：

．葵盛西邨增一宗確診，為早前受影響單位家人。張竹君表示，為預防潛伏期較長，今會發公告為葵盛西邨第8座居民作第二次檢測。

．將軍澳—藍田隧道地盤增一宗確診

．將軍澳日出康城地盤群組增一宗個案

．歌舞群組增4宗確診

．黃大仙彩雲邨明麗樓增4宗確診，為居住33及34室單位，群組累計共涉6單位，當中5單位是33及34室單位共涉10人

張竹君指出，一宗個案是在富山殮房發現（個案7900），患者為確診者的家人，在等候送往檢疫期間，其家人表示未能聯絡患者，警員入屋後發現已過身，在離世後才取樣本，其死因仍在調查，暫未知死因與新冠肺炎有關。殮房方面會進行解剖了解其死因。相關報道：富山殮房62歲女死者確診 生前等候檢疫期間失聯倒斃家中

張竹君表示，日式餐廳「千両」銅鑼灣時代廣場分店有兩宗確診個案，現已暫時停業，已有部分密切接觸者被送往檢疫中心。千両今表示，上述分店有兩名員工確診並現正接受治療，他們的最後上班日期分別為12月11日及12月15日，該店已主動即時暫停營業以進行徹底清潔及消毒，亦銷毁所有已開封或經過處理的食物。此外，千両稱已安排分店的所有員工接受檢測，以及配合衛生防護中心相關隔離安排及暫停營業至另行通知。

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