申訴署：政府部門處理CSI口罩沒統一做法　疫情初期部分過期口罩作緊急備用 (16:45)

申訴專員公署檢視了懲教署、物流署、食環署、海關、政府統計署、選舉事務處及機電工程署在處理過期口罩（包括CSI口罩）的程序。7個部門中，有部門會安排職員將過期口罩及其包裝盒剪破，然後放入垃圾膠袋內封好才丟掉；有部門則將部分過期口罩分發給職員作緊急備用。趙慧賢表示，在疫情前的規例下，口罩一直都是價值不高的耗用物品，獲分發部門毋須詳細記錄，即使有部門在疫情發生前，把口罩先行分發職員，都沒有違規，可以理解。不過，她沒有公開是哪個部門分發過期口罩。

公署又指出，海關早前在調查一宗違反《商品說明條例》個案期間，除揭發涉事藥房東主出售CSI口罩，亦發現兩個分別印上「製造日期09 OCT 2014」及「製造日期21 NOV 2014」的CSI口罩舊款包裝盒，認為反映市面出售的CSI口罩可能是過期口罩。

趙慧賢補充，懲教署已於今年11月底告知決定日後不考慮向非政府組織出售CSI口罩，公署認為懲教署已作適切跟進。

政府統計處發言人回覆指出，疫情初期口罩供應極為短缺，經權衡後決定保留2888個狀況良好的過期口罩應急，並將當中250個分發給職員，告知只適宜在新一批口罩送達前、遇緊急情況才使用；其後口罩供應趨穩，已提醒相關職員銷毁過期口罩。政府統計處歡迎申訴專員的調查報告，並會根據物流署的指引，進一步完善口罩的管理。