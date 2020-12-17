周星馳一方結案陳辭：佣金分成協議屬周星馳饋贈　沒法律效力 (15:11)

代表被告周星馳的資深大律師文本立陳辭稱，案中爭議的投資佣金分成協議源於兩人於2002年聖誕前的一段對話，周星馳稱是情侶關係之間的饋贈，而于文鳳則說是法律協議，法庭應先考慮兩人的對話內容是否有法律效果。

文本立續稱，于文鳳曾在項目未放售前稱「等錢洗」而獲分成，直指這並非商業關係中會出現的行為，重申兩人是情侶，于文鳳之後所得的分成是情侶之間的犧牲或饋贈。

文本立又指出，情侶之間可出現法律協議，例如夫妻約定了每月共同投資，或男友借錢給女友要她償還，但周星馳與于文鳳之間不算有法律協議，因她並沒有出錢投資。他又強調，周星馳早在認識于文鳳前已開始投資物業，有知識和人脈，不需要她作為中介協助，而她在投資時為周星馳提出建議，純屬「幫男朋友的忙」。

聆訊午續，將由于文鳳一方陳辭。19:35報道：于文鳳一方：周星馳于文鳳是情侶兼商業伙伴

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