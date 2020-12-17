中大研究：用鯇魚測試魚類過敏有望提高準確度 (15:25)

中大醫學院發布兩項研究，其中一項研究發現，28名魚類過敏者參與「雙盲口服激發測試」，參與者3天分別進食有鯇魚、三文魚及豬肉成分的肉餅，結果有20人出現過敏反應，其中14人只對鯇魚過敏，另有5人同時對鯇魚及三文魚過敏，即大部分過敏者都對鯇魚過敏。用鯇魚作過敏血液測試，靈敏度高達100%，即可找出所有過敏者。

另一項研究則從鯇魚找出新致敏原「Cten i 1」，在2019年底納入世衛及國際免疫學聯合會的致敏原數據庫。

中大醫學院兒科學系臨牀講師梁詩彥表示，過往魚類過敏測試方法，即特異性免疫球蛋白的血液測試（IgE血液測試），大多以西方常食用魚類作測試，例如三文魚及鱈魚，但較少提供本港慣常食用的魚類。中大在2018年的IgE測試加入鯇魚，發現靈敏度高達95.2%，較以鱈魚、三文魚測試的七成半靈敏度更高。

梁詩彥續說，此項研究顯示用鯇魚做致敏測試，能更有效找出魚類過敏患者；並建議在魚類過敏測試加入不同品種的淡水魚，幫助過敏者找出某些令其致敏魚類，以及某些可食用魚類，以便醫生提供更全面飲食指引，避免過度戒口。

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