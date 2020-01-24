周梓樂死因庭｜醫生：未能判斷周梓樂墮樓前是否清醒　急救時陷昏迷或半昏迷 (14:34)

14:15報道︰周梓樂一天兩次開腦手術 醫生稱藥物「殺手鐧」、「手術已做盡」

麥凱鈞說，按他行醫經驗，有傷者由更高處的地方墮下，都只是頭部或軀幹有傷勢。他又舉例，「行車要有兩秒距離」，身體要有時間作本能反應，「如果他（周梓樂）是清醒，都可以有如此傷勢」。裁判官補充，日後有骨科醫生出庭及一些實驗，協助理解周梓樂傷勢。

裁判官問能否判斷周梓樂傷勢是由一次或多次外力造成，麥凱鈞稱不能判定，認為一次由高處墮下，是可以造成如此嚴重傷勢，但也不能排除由多次外力造成。

另外，庭上播放早前由市民證人拍攝周梓樂在肇事停車場被急救時的影片，片中周梓樂右腳一度輕微曲起，急救員隨即扶着。麥凱鈞認為，由於有證人表示周梓樂當時只能發出不能辨別意思的聲音，估計他的郁動為反射性動作，而根據周梓樂傷勢，「相信佢會有痛，唔係人地撳到佢痛，係自己傷勢痛」，「以佢嘅傷勢都係咁小動作」，認為周梓樂被急救時陷昏迷或半昏迷狀態。

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