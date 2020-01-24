周梓樂死因庭｜周梓樂一天兩次開腦手術　醫生稱藥物「殺手鐧」、「手術已做盡」 (14:15)

14:34報道︰醫生：未能判斷周梓樂墮樓前是否清醒 急救時陷昏迷或半昏迷

麥凱鈞稱，周梓樂於11月4日凌晨2時37分做首次全身電腦掃描，發現頭部傷勢主要為顱骨多處廣泛骨折、兩邊小腦天幕急性硬膜下血腫、腦溝消失等；當時周梓樂雙眼瞳孔大小不一，均對光沒反應。他解釋，瞳孔對光的反應分三級：有反應、遲緩，最差是沒反應。清晨約4時，醫生為周梓樂做第一次開腦手術，切除右顱骨，其間要用大量強心藥。

早上8時，周梓樂術後被送到深切治療部，當時他雙眼瞳孔大小仍不一，但對光有遲緩反應。不過他因腦出血及顱底骨折導致凝血功能出現障礙。至同日11時53分，醫生為周梓樂做第二次電腦掃描，發現左邊大腦頂葉及中腦有新的出血。

同日下午3時，醫生再為周梓樂切除左邊顱骨，並放入喉管監察顱內壓；骨科及麻醉科醫生則緊接做盆骨固定手術。惟術後周梓樂瞳孔對光沒反應，顱內壓為60mmHg（毫米汞柱），正常水平為22mmHg以下。醫院續為周梓樂靜脈輸注高度麻醉藥物等以控制顱內壓。至11月7日周梓樂顱內壓升至100mmHg；11月8日早上6時23時周梓樂心臟停頓，延至8時09分正式死亡。

麥凱鈞表示，因為周梓樂是青年，故送院後以「最大力度」治療，包括拿走頭部兩邊顱骨；用藥方面，曾用降腦壓藥甘露醇及4種高劑量麻醉藥，形容藥物「不是平時用」，是用「殺手鐧」醫治。

麥凱鈞認為，周梓樂頭部傷勢是致命原因，按其個人經驗及國際數據，周梓樂在14日內死亡率超過85%，即使生還，「都會係好唔理想」，成為植物人或永久深度昏迷機會逾九成。

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