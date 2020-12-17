董建華：港人不能坐井觀天　配合國家發展經濟才再起飛 (13:50)

董建華認為，近年香港的政治爭拗不斷，以致社會撕裂，稱貧富懸殊、青年失落等深層次問題是成因，他期望港府會逐一解決。他有信心本港社會能恢復穩定安全，指出中央訂立《港區國安法》讓香港回歸法治；人大常委會上月亦就立法會議員資格作出《決定》，確保議會暢順運作，而港府將推出其他公職人員宣誓效忠方案，鞏固香港的管治基礎。

董建華表示，全球正面對百年變局，反問誰料有單邊主義、貿易摩擦，乃至去年香港社會動亂衝擊法治等事情發生。他稱新型冠狀病毒疫情為全球帶來壓力測試，只有中國在短時間內成功控制疫情，又預料未來一、兩年內全球經濟持續下滑。拜登即將就任美國總統，董建華稱對方會否重建中美關係有待觀察，但期望兩國博弈能回歸理性。董建華說中國的經濟發展成就有目共睹，中國現正實踐百年新目標，從出口導向轉至內需帶動等，認為香港應多留意國家佈局，他稱不需過於憂慮美國圍堵中國。

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