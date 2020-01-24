新冠疫苗｜藥劑師學會會長︰緊急使用藥物免責不罕見　籲政府設疫苗賠償基金 (13:05)

政府上周宣布達成或即將達成3種新型冠狀病毒疫苗的採購協議，當中中國科興疫苗首批100萬劑疫苗最快下月到港。食物及衛生局長陳肇始昨（16日）回應立法會議員提問時，稱緊急使用疫苗免受法律責任似乎是國際做法。醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（17日）在港台節目《千禧年代》表示，緊急使用藥物免受法律責任情況不罕見，然而在英國、美國及加拿大等歐美國家，政府會設立疫苗賠償基金，向因接種疫苗而出現嚴重個案的人作出賠償，建議港府參考相關做法。
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崔俊明表示，藥廠免受法律責任的做法，在本港病人使用一些治療癌症的新藥物時亦常見。當病人使用已註冊藥物都未有好轉時，醫生會安排服用未註冊的藥物，藥廠會要求其簽署免責條款以保障自身權益。他指出，藥物要成功註冊，必須完成第三期臨牀研究、數據充足及完成安全分析，需時一年甚至兩年；而這次新冠疫苗獲歐美國家批准緊急使用，即疫苗未完成註冊所需程序，但臨牀的初步或中期數據結果令人滿意，因此獲准使用。
崔俊明認為，在本港開始接種新冠疫苗時，外國開始有很多關於接種的數據，因此認為市民毋須擔心，更應盡快接種，以減低感染風險，並讓經濟活動及日常生活得以恢復正常。他又稱，目前其他國家都未有讓民眾自行選擇接種哪一種新冠疫苗，因會令運作及採購上出現困難，但建議政府建立資料庫，記錄接種者曾接種的哪一間藥廠的疫苗及批次，以便追蹤。
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