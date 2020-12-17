新冠疫苗｜何栢良籲50歲以上市民考慮接種疫苗 (11:40)

政府擬購入3種新型冠狀病毒疫苗，包括中國科興滅活疫苗、德國BioNTech／輝瑞／復星的mRNA疫苗，以及阿斯利康／牛津大學疫苗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（17日）在港台節目表示，港府成功購買3種疫苗是好消息，市民應正面和多角度看待；他建議50歲以上的市民，不論有否長期病患，亦應認真考慮接種。
何栢良認為疫苗一定會有罕見嚴重副作用，但並非常見，市民應平衡不接種疫苗而確診的風險，若屬高危者，確診後可能需入深切治療部插喉、轉為重症、甚至死亡。他稱，即使可能出現罕見嚴重副作用，市民亦要理性作決定，若中國國家藥品監督管理局批准使用內地疫苗，相信很多香港市民願意接種，自己亦不會過於擔心。
他補充，本港已長時間沿用滅活疫苗，如流感疫苗、乙型肝炎疫苗、小兒麻痺疫苗，成效、安全方面的技術掌握已有數十年歷史，若是有一定條件的藥廠，他預計不會造成巨大副作用。
至於另外的輝瑞疫苗和阿斯利康疫苗，何栢良認為兩種疫苗技術較新，是否比滅活疫苗較多嚴重副作用，仍是未知之數。他指出，美國和英國人接種輝瑞疫苗後，零星醫護人員出現嚴重敏感反應，反映數萬人參與的臨牀研究未必觀察到，現時廣泛接種後副作用便浮現。
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