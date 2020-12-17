牛頭角斬人案　兩青年一終身監禁一囚20年 (10:58)

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首被告Arif Aqib（案發時22歲）及次被告Mohammad Shahzeb（案發時17歲）被控於2017年11月13日，在香港謀殺Waqar Hamed；以及同日在九龍灣牛頭角道遊樂場意圖使Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin身體受嚴重傷害。陪審團早前裁定兩名被告全部罪名成立。

法官形容被告施襲的行為令事主承受致命傷害，有事主至今仍生還純屬幸運，依例判處首被告終身監禁。至於案發時未成年的次被告，法官認為判監20年已足以反映其罪責。

控方早前在開案陳辭稱，3名事主當晚在遊樂場聊天和飲酒，8名南亞裔男子突然持刀衝前追斬Waqar Hamed。他當場倒地，頸部及背部受傷流血，送院後證實不治。在兇徒追趕下，Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin逃至附近便利店及港鐵牛頭角站，送院驗傷發現右肩及胸部傷口撕裂。閉路電視片段顯示，案發前3輛私家車接載疑犯到場，首被告當時駕駛其中一輛車，次被告則在車上。

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