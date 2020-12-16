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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:17)

本港周三（16日）新增82宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月10至16日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

○觀塘區

安達商場

啟田商場

大本型 和平飯店

藍田社區綜合大樓

德田廣埸 金匯酒家

裕民中心 名門讌客

秀茂坪商場 蘊莎餐廳

鯉魚門廣場 明星海鮮酒家

瑞和街市政大廈

○黃大仙區

黃大仙中心北館

牛池灣市政大廈

大成街街市

牛池灣街市

○九龍城

九龍維景酒店地下

土瓜灣市政大廈暨政府合署

○大埔區

大埔墟街市

太和廣場

○葵青區

葵興商場

○沙田區

碩門商場

恒安商場

禾輋廣場 樂天廚房

○荃灣區

楊屋道街市

○屯門

翠林花園商場 美味千餐廳

屯門兆麟綜合大樓

○中西區

荊威廣場

卑路乍街110-112號 佳記餐廳

威靈頓街88-90號 BEP Vietnamese Kitchen

上環街市及熟食中心

國際金融中心1期

○離島區

港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓

資料來源：衛生防護中心（截至12月16日）

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