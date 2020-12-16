新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:17)

本港周三（16日）新增82宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月10至16日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺
香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳
○觀塘區
安達商場
啟田商場
大本型 和平飯店
藍田社區綜合大樓
德田廣埸 金匯酒家
裕民中心 名門讌客
秀茂坪商場 蘊莎餐廳
鯉魚門廣場 明星海鮮酒家
瑞和街市政大廈
○黃大仙區
黃大仙中心北館
牛池灣市政大廈
大成街街市
牛池灣街市
○九龍城
九龍維景酒店地下
土瓜灣市政大廈暨政府合署
○大埔區
大埔墟街市
太和廣場
○葵青區
葵興商場
○沙田區
碩門商場
恒安商場
禾輋廣場 樂天廚房
○荃灣區
楊屋道街市
○屯門區
翠林花園商場 美味千餐廳
屯門兆麟綜合大樓
○中西區
荊威廣場
卑路乍街110-112號 佳記餐廳
威靈頓街88-90號 BEP Vietnamese Kitchen
上環街市及熟食中心
國際金融中心1期
○離島區
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓
資料來源：衛生防護中心（截至12月16日）
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