袁國勇：彩雲邨明麗樓33、34室所有居民須撤離 (21:17)

袁國勇稱，明麗樓5個33室及34室單位有人確診，分別是1333、1833、2133、834及934，可見明麗樓疑有垂直傳播。他稱另有一確診單位是歌舞群組相關個案，但相信與是次爆發無關。

袁國勇表示，分別有3名居民向他反映，每當聽到樓上有人沖廁，便會聞到糞味，懷疑是由地渠傳出。他稱，雖然病毒傳染途徑未明，但不排除是喉管老化導致接駁位有空隙。

他表示，33室由低層住戶先發病，再到高層住戶發病，34室則先是較高層住戶發病，「幾肯定係由下到上、由上到下咁傳播緊」，具體情況要由環保署及房屋署派人檢視單位後才能確定。

袁國勇稱，暫未知帶病毒的空氣未知如何入屋，亦稱明麗樓情況與麗晶花園、東頭邨貴東樓不同，「嗰兩度我哋夠膽唔使全座撤離，但呢次唔敢」，因不清楚問題出在哪裏，惟有先撤走居民。他又稱，認為今次爆發不似是擾流效應引起。

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