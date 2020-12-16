政府擬修例加快審批酷刑聲請被指違反人權　保安局：杜絕故意拖延個案 (20:18)

保安局指出，政府提出修訂入境條例，旨在加快整體處理免遣返聲請的審核工作、防止拖延手段死灰復燃，並針對遣送、羈留、源頭堵截和執法等各方面需要改善或加強的空間，提供更堅實的法律基礎。

局方強調，各項法例修訂既符合法院要求的「高度公平標準」，亦可杜絕故意拖延，從而加快完成處理個案和遣返工作。此舉對所有持份者（包括聲請人）和社會大眾都有利。

局方指出，有關修訂並非代表入境處往後不會再為聲請人安排即時傳譯，現時公費傳譯服務將會按實際需要繼續。條文只針對部分聲請人藉要求以其最精通的方言溝通，企圖妨礙或阻延審核進度的特殊情況，並稱是參考了海外做法。

政府建議在條例中訂明，如聲請人沒有同意或接受醫療檢驗，或沒有向入境處或上訴委員會披露整份醫學報告，聲請人有爭議的身體或精神狀況或不予考慮。保安局解釋，修訂是針對過往曾有聲請人採取故意拖延或阻撓的手法，多次缺席已約定的醫療檢驗、毫無理據地挑戰醫生的專業資格，或拒絕向入境處或上訴委員會披露整份醫學報告。

政府同時建議修訂《武器條例》及《火器及彈藥條例》，授權入境處人員管有武器而毋須向警方申請，包括現時青山灣入境事務中心人員配備的防暴槍，以及未來擬配備的鋼製警棍。保安局指出，修例令入境處與其他紀律部隊一致，可更靈活地調派人手及更有能力自行進行人員訓練，從而提高應付緊急情況及進行執法行動的能力。

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