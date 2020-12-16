船公司高層7年挪3.8億公款罪成囚15年　官：嚴重違反誠信 (18:45)

被告馬振傑（54歲）被控於2009年4月20日至2016年2月18日期間，盜竊現代商船（香港）有限公司約3.8億元。控方案情指出，被告透過使用上司的網上理財保安編碼器，進行260次的銀行交易，將約3.8億元的款項轉賬至自己的私人戶口。被告其後用款項購入3個總值4000萬元的住宅單位，亦購買名牌商品、珠寶，以及投資股票。被告另將部分款項轉賬至澳門賭場，以及自己國內和澳門的銀行賬戶。其公司至2016年3月4日報警，被告即場被捕，及後被起訴。

法官形容本案嚴重違反誠信，屬長時間的監守自盜，被告的犯案亦有計劃和預謀，同類案件中性質最為嚴重，最終判被告囚15年。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察馮培基在庭外表示，警方歡迎判刑，認為判刑反映案件的嚴重性，重申盜竊屬嚴重罪行。

其他報道：鄭若驊：社會可理性客觀討論法庭判辭 惟不可惡意報道

其他報道：26副局長、政治助理宣誓擁護基本法效忠特區 常秘部門首長周五宣誓【短片】