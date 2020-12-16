李偲嫣今送院後搶救無效離世　新冠病毒初步陽性　消息：疑死於新冠肺炎 (23:42)

博愛醫院今晚回應稱，該院急症室今午接收一名由救護車送院的女病人，考慮到可能有傳染病風險，安排病人在負氣壓病格進行搶救。院方稱病人經搶救無效離世，醫院抽取樣本化驗，結果對新型冠狀病毒初步呈陽性。院方表示目前沒有人被列為緊密接觸者或其他接觸者，亦已通知食環署這名病人的檢測結果，並稱個案將轉交死因裁判官跟進。

八鄉警署5警曾處理李偲嫣送院 須留家工作

警方表示，八鄉分區今日曾派員到元崗新村處理一宗送院時死亡案件，案中一名56歲女子死亡，同日接獲博愛醫院通知，稱該名女死者初步確診。警方稱，5名負責該案的警員執行職務期間一直佩戴口罩及穿有合適保護裝備，另6名警員與上述5人曾一同工作，為審慎起見，警方會安排他們留家工作及進行病毒測試。警方稱八鄉分區警署一直如常開放，並已徹底清潔和消毒，警署服務不受影響。

李偲嫣丈夫謝鋮浚的父母表示，接獲兒子消息稱李偲嫣離世，稱她早前疑感染新冠肺炎，有輕微發燒，其他詳情未知。謝鋮浚父母又說，李偲嫣與謝鋮浚結婚後，只是大時大節才會返回安蔭邨，兩人已數月沒有回去該處。

李偲嫣曾任職經民聯立法會議員梁美芬的顧問，梁美芬對其離世消息感到難過和突然，並稱早前曾與李偲嫣聯絡討論通識科問題，不覺她有異樣。梁美芬稱已慰問李偲嫣的丈夫。

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