許金山謀殺妻女罪成提上訴　稱致命瑜伽球或由事主放上車 (17:50)

被告許金山（55歲）被控於2015年5月22日，謀殺妻子黃秀芬（終年47歲）及次女許儷玲（終年16歲）。

上訴方表示，案發當日將瑜伽球放進車內的人，可以是被告，亦可以是其中一名事主，質疑原審法官張慧玲引導陪審團時，排除兩名事主自行將瑜伽球放進車內的做法並不穩妥。上訴方又指出，觀乎環境證供，事主許儷玲非常害怕蛇蟲鼠蟻，她可能視瑜伽球內的氣體為殺蟲劑，並將之帶上車，從而造成本案的不幸事件。

上訴方稱，庭上證供顯示，涉案瑜珈球會自然漏氣，而涉案私家車被發現時，距離許家只有1.6公里，所需車程少於7分鐘，質疑兩名事主登上私家車前的一段短時間，涉案瑜伽球才被放進車內，惟被告當時已離家超過一小時。上訴庭法官薛偉成認為，上述情況與瑜伽球內的一氧化碳濃度有關。首席法官潘兆初則指出，根據許家家傭的證供，她當日目睹兩名事主外出時，沒看到她們攜帶瑜伽球。

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