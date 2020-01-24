周梓樂死因庭｜救護員到達後近8分鐘下車　隊目稱若毋須戴裝備可更快找傷者 (18:41)

庭上播放閉路電視片段，顯示在去年11月4日凌晨，一輛白色私家車在廣盈閣一個消防閘前停泊，消防車F2529及救護車A344先後被阻塞。畫面所見，救護車起初停在路上，隔了7分鐘56秒後，3名救護員離開救護車，將擔架牀抬出。

鄭冠明稱，他在車上和傷者處的消防員以電話溝通，並要觀察塞車情況，以尋找行車路線，其間他指示兩名救護員下車，分別與消防車F2529的人員溝通及視察環境，最終決定徒步前往停車場。

救護隊目：無法邊抬擔架行走邊戴裝備

被問到可否更快執拾裝備離開救護車，鄭冠明稱「整個過程都係需要」，又指出救護員無法一邊抬擔架行走，一邊戴上裝備。鄭冠明表示，「如果無『死車』阻擋，可能更快到達現場，而如果能確認現場無衝突，唔洗戴裝備，可以更快上樓到傷者附近」。

此外，死因庭傳召萊斯栢根（中國）有限公司管理公司項目經理助理羅汝洪作供，他負責管理救護車A344的行車紀錄儀。根據行車紀錄，救護車當日凌晨1時07分開始行駛，時速超過每小時5公里，並於1時17分停定，車速變零，至1時25分才熄匙，到1時39分重新啟動。

惟駕駛救護車的救護員陳智楓早前供稱，他凌晨1時20分在廣盈閣外停車，之後下車步向傷者處。陳智楓所說的時間，與庭上披露的行車紀錄不同。

下午研訊中，死因裁判官高偉雄問救護隊目鄭冠明，緊急救護車服務的服務承諾為12分鐘到場，對於此承諾是否硬性規定，鄭冠明認為不是。高偉雄又問，如果當日唐明街沒有阻車，到達廣盈閣消防閘又沒有白色私家車阻礙，是否可以早十分鐘到場，鄭冠明同意。此前鄭冠明11月27日首次作供時，曾認為救護車遇阻車後繞路僅多花1至2分鐘，不認為阻塞延誤救援。

救護員：用5分鐘戴保護裝備及執拾救護用品合適

庭上亦重召當日負責駕駛救護車的救護員陳智楓。被問到用5分鐘戴上個人保護裝備及執拾救護用品是否合適，他認為是適合，因為面罩是共用的，戴上後要確保佩戴妥當，「真係要啲時間」。被問到有否想過徒步時可以跟同事輪流推牀及戴裝備，他認為有困難，「個人係咁跑，（擔架）牀上（的裝備）又唔可以跌，戴（裝備）嘅時候又要郁」，他又表示「梗係搞掂自己裝備先出發，唔知前面有咩事發生。」

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